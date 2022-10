“Una domenica fuori porta” in Valle Peligna.

La rassegna alla scoperta di due microaziende vinicole al femminile

L’Aquila, 21 ottobre- Dopo il successo della seconda uscita, il 2 ottobre sulle colline teramane di Torano Nuovo all’azienda Barone Cornacchia, “Una domenica fuori porta” si dirige in Valle Peligna, dove è documentata la coltivazione della vite – in particolare Montepulciano d’Abruzzo – sin dal 1700.

Stavolta la rassegna enogastronomica itinerante tocca due microaziende, entrambe a Vittorito ed entrambe guidate da giovani donne: l’appuntamento è per domenica 30 ottobre.

Si conosceranno le aziende agricole Ludovico e Di Cato, poche migliaia di bottiglie prodotte in modo artigianale e una filosofia per la quale “il vino si fa in vigna”.

Le due realtà, guidate rispettivamente da Lorenza Ludovico e Mariapaola Di Cato, portano avanti una tradizione che rischiava di scomparire, nonostante il forte radicamento: a Vittorito fino a quarant’anni fa tutti facevano vino, una storia lunga secoli lega la comunità alla coltivazione della vite. Eppure oggi, senza l’iniziativa di giovani viticoltori che riscoprono la terra, un intero patrimonio avrebbe rischiato di essere perduto. Sia Lorenza che Mariapaola si occupano delle aziende insieme ai papà, che nonostante facessero un altro lavoro non hanno mai abbandonato la campagna.

La domenica trascorrerà come sempre all’insegna del bello e del buono: partenza di buonora dall’Aquila in pullman, arrivo a Vittorito, visita di campagna e cantine, degustazione e, infine, trasferimento per il pranzo in un ristorante di qualità della zona. Stavolta la scelta è caduta su Il Torchio, a Pettorano sul Gizio (L’Aquila).

“Una domenica fuori porta” è un calendario di dieci appuntamenti, da settembre a maggio, che ha l’obiettivo di creare alternative golose e di qualità alla scoperta di delizie e panorami inaspettati. Una domenica al mese, a bordo di un bus gran turismo, gourmet e appassionati vengono accompagnati verso l’esplorazione della terra d’Abruzzo.

I costi di ciascuna giornata variano tra i 50 e i 65 euro e comprendono viaggio in pullman, visite e degustazioni, pranzi o cene secondo il programma indicato. Gli eventi saranno effettuati al raggiungimento di un minimo di 40 iscrizioni. Per informazioni, costi e prenotazioni: unadomenicafuoriporta@gmail.com, 0862-295927 o 345-5817185.

Una Domenica Fuori Porta, con le media partnership di Virtù Quotidiane e Radio L’Aquila 1, è realizzata anche grazie al sostegno di Dg Promotion, Jollygraph, Marcantonio Beverage, Ristorante Elodia e Aquila Car.