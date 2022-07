 Atletica: a Sulmona Finale Nazionale di Prove Multiple allievi.

Sulmona, 12 luglio -Il Consiglio Federale della FIDAL nell’ultima riunione ha preso in esame la candidatura presentata dall’ASD Amatori Atletica Serafini ed ha assegnato a Sulmona la Finale Nazionale di Prove Multiple allievi. La manifestazione è ritenuta molto importante per la Federazione di Atletica Leggera in quanto cade successivamente ai Campionati Europei allievi di Gerusalemme. L’evento di Sulmona rientra tra quelli che la Fidal Nazionale segue con maggiore attenzione e proprio perché si tratta di un raggruppamento che porterà in città oltre 200 atleti, unitamente a tecnici, dirigenti e familiari non mancherà di essere seguito anche da tanti appassionati di atletica.

Nella programmazione fissata dalla FIDAL per le manifestazioni Federali la Finale Nazionale di Prove Multiple allievi è stata collocata nel planning Federale sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022.

L’organizzazione dell’intera manifestazione è già partita e cercherà di valorizzare sotto l’aspetto turistico la nostra città e il nostro territorio.