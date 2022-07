Bugnara, davvero un’estate….in

Continua il ricco calendario di eventi e manifestazioni che si svilupperanno in queste settimane grazie al contributo delle diverse associazioni locali. Per il 14 e il 15 luglio Bugnara presso le Piazzette Alesi appuntamento con “Taste&Wine” dalle ore 20. L’evento è una fusione di alta qualità tra lo chef Wild Davide Nanni e la Cantina Margiotta.

Bugnara, 12 luglio -L’associazione Bonae Ara continua con successo il suo giovane percorso ideando un evento dal sapore estivo e attuale.

A seguito dei successi delle recenti iniziative, il 14 e il 15 luglio Bugnara presenta presso le Piazzette Alesi “Taste&Wine” dalle ore 20. L’evento è una fusione di alta qualità tra lo chef Wild Davide Nanni e la Cantina Margiotta.

I prodotti gastronomici vantano una produzione a km 0 dell’azienda agriturismo locanda Nido D’aquila e la presentazione dello chef Davide Nanni.

I vini sono di produzione della cantina Margiotta di Pratola Peligna con introduzione e spiegazione a cura dell’enologa Francesca Margiotta.

Il menù prevede protagonisti d’eccellenza: Salumi e formaggi d’Abruzzo, primo sale piastrato con zucchine croccanti miele e tartufo, bocconcini di pecora “au cutturo” con aria di genziana, ciambelline “mbriachelle” dolce artigianale al vino cretara pecorino igt terre aquilane, cretara cerasuolo d’Abruzzo doc superiore, cretara montepulciano d’Abruzzo doc, psitia spumante moscato e dolce.

Si direbbe propria una bella iniziativa che si colloca all’interno di un cartellone estivo intrigante e denso. Basti pensare a “libri sotto le stelle” che avrà inizio a partire dal 25 luglio, tornei sportivi, eventi culturali e letterari, iniziative musicali, la tanto attesa notte Romantica e molto altro ancora.

Il borgo bugnarese stupisce sempre con idee sempre nuove e non intende abbandonarsi alla monotonia di paese, anzi, la Mission principale è proprio quella di rendere l’aria di paese frizzante e per nulla stantia. I giovani si muovono con destrezza in questa società che anela alle metropoli e non intendono frenare la fantasia organizzativa. L’entusiasmo è parte integrante della nuova Bugnara ed è solo l’inizio di questa avventura che cerca di resistere allo spopolamento delle aree interne. Aree che meritano di essere valorizzate a pieno considerando l’enorme potenziale fino ad ora poco sfruttato.

Il costo per poter assaporare i prodotti di qualità offerti è di 25€, previa prenotazione presso il Bar Gino situato in Piazza SS. Rosario a Bugnara.

Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero: 3511492445

Chiara Del Signore