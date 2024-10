 Sulmona, la città investe ancora sulla cultura

La Camerata Musicale una delle Istituzioni culturali piu’ prestigiose della regione si prepara per la 72° stagione 2024-2025 che si annuncia di grande interesse Un cartellone di 23 serate con un totale di oltre 700 artisti coinvolti e un record di presenze di pubblico che ha superato la soglia di 11mila. L’apertura fissata per domenica 27 Ottobre-



Orchestra Sinfonica del Teatro Goldoni di Livorno

Sulmona, 19 ottobre -Alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, di enti e imprenditori, Il Direttore Artistico della Camerata Musicale di Sulmona M°Gaetano Di Bacco, e il Presidente dell’Associazione Musicale –Concorso Internazionale di Canto Lirico M.Caniglia Avvocato Vittorio Masci, prima dell’apertura di una nuova stagione tracciano un bilancio dei risultati raggiunti e analizzano i cambiamenti necessari e obiettivi più ambiziosi per il futuro. Presente anche l’Avvocato Lando Sciuba Presidente della Camerata Musicale Sulmonese

Il Consigliere Regionale Antonietta La Porta ha espresso vivo apprezzamento per l’attività svolta ed i risultati raggiunti dalla Camerata M., incoraggiando ad andare avanti con l’impegno di un sostegno per gli sforzi economici futuri. Nel suo intervento l’Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona, Carlo Alicandri Ciufelli, ha sottolineato la determinazione e il livello qualitativo che da 72 anni viene garantito al pubblico della stagione musicale della Camerata nonostante le difficoltà economiche che inevitabilmente hanno hanno colpito, specie negli ultimi anni il mondo della cultura. L’Assessore ha sottolineato il valore culturale che rappresenta fin dalla sua fondazione (1953) questa Associazione Musicale da cui deriva anche il Concorso Internazionale di Canto Lirico dedicato all’indimenticabile soprano di origine abruzzese Maria Caniglia. E’ un prezioso patrimonio per la città di Sulmona e per l’intera Valle Peligna e Alto Sangro. Un valore che contribuisce da oltre 70 anni allo sviluppo culturale e musicale del territorio del Centro Abruzzo.

L’ Assessore comunale Carlo Alicandri Ciufelli ha poi ricordato che nei momenti più difficili il sostegno alla cultura può e deve arrivare da ogni direzione, ricordando come lo stesso Teatro Caniglia , un simbolo per la città di Sulmona, sia stato realizzato cento anni fa grazie alle sottoscrizioni di privati, raccolte da tutto il territorio circostante. Infine il Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri in qualità di “amico e sostenitore dell’Associazione” ha ribadito la sua attenzione e il suo impegno di aiuto e sostegno anche per la prossima stagione. Anche l’Avv. Alessandro Margiotta Presidente della BCC di Pratola ha ribadito il suo apprezzamento per la qualità del lavoro svolto e la sua attenzione per le nuove iniziative

Ilaria Locatelli (pianoforte)

Gli interventi del Direttore Artistico della Camerata Musicale M° Gaetano Di Bacco e del Presidente dell’Associazione Musicale e Concorso Internazionale di Canto Lirico M.Caniglia Avv.Vittorio Masci si sono concentrati sul bilancio e sui risultati della passata edizione e sulla nuova stagione che prenderà il via domenica 27 ottobre secondo il calendario annunciato, compatibilmente con la conclusione dei lavori di risistemazione attualmente in corso al Teatro Comunale Caniglia.

E’ stata una chiusura in grande stile – ha detto Di Bacco – quella della 71° stagione della Camerata Musicale che, con il concerto affidato all’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta dal M° Pasquale Veleno e con la imponente presenza di quattro corali tra fra le compagini più importanti d’Abruzzo. Un prestigioso progetto dell’I.S.A in collaborazione con il Conservatorio “Casella” dell’Aquila, per la commemorazione delle vittime del sisma del 2009. Oltre cento coristi in scena insieme all’orchestra per concludere la stagione con una produzione tanto complessa quanto emozionante, in un abbraccio ideale, tutta la popolazione abruzzese che ha vissuto il sisma e che continua la fondamentale opera di ricostruzione materiale e sociale.

La Camerata Musicale diretta da oltre 11 anni dal M° Gaetano Di Bacco, anche in questa stagione ha messo a segno una serie di obiettivi tra i più impegnativi : attrarre maggiormente un pubblico di giovani e ragazzi con un’offerta più ampia e articolata: dalla musica Sinfonica, da Camera, all’Opera e Operetta fino al Jazz e al Pop con l’omaggio a Pino Daniele di Tullio De Piscopo e Tony Esposito, le canzoni di Mina e Lucio Dalla reinterpretate da Stefano di Battista e Nicky Nicolai, il tango di Richard Galliano e la musica da film con le “Note a margine” di Nicola Piovani .

Il sold out per l’ormai tradizionale tris natalizio( Gospel,Concerto di Capodanno e Balletto) conferma l’apprezzamento del pubblico in crescita da alcuni anni: lo dicono i numeri. Anche L’Opera (Turandot) e l’Operetta (Vedova Allegra) insieme al fascinoso spettacolo circense (Alice in Wonderland) e al concerto per Pino Daniele hanno sfruttato al massimo consentito la capienza del Teatro Caniglia.

Sulmona, Teatro Caniglia

Anche i giovani e giovanissimi musicisti del territorio, (diplomati o ancora iscritti ai conservatori), da 5 anni hanno l’opportunità di esibirsi nel prestigioso spazio del foyer del teatro nei 4 Concerti del Giovedì collocati nella prima parte della stagione. Inoltre la scorsa stagione, in occasione della produzione, con Orchestra e Coro delle Terre Verdiane di Parma, di Turandot (che prevede nella partitura un coro di voci bianche) è stato appositamente allestito il Piccolo Coro, dalla Camerata Musicale con la collaborazione del M° di coro Anna Galterio che ha selezionato i ragazzi degli Istituti ad indirizzo musicale presenti nella Valle Peligna.

Il Piccolo Coro di voci bianche oggi continua a studiare con grande entusiasmo e a prepararsi per essere pronto ad andare in scena nelle prossime occasioni e non solo sui palcoscenici d’Abruzzo.

La Camerata Musicale Sulmonese, di cui oggi è Presidente l’Avvocato Lando Sciuba e Direttore Artistico il M°Gaetano Di Bacco, iniziava la sua lunga attività il 14 marzo del 1953 offrendo al pubblico, per 71 anni fino ad oggi, ben 1510 appuntamenti musicali di qualità, grazie ai suoi principali sostenitori, primo tra tutti il pubblico di affezionati e di abbonati a cui si aggiungono Enti pubblici, Sponsor, Aziende e privati cittadini che danno il loro contributo con donazioni Art Bonus e 5Xmille.

E’ su questi cardini imprescindibili che prosegue, sempre più impegnativo, il lavoro di programmazione e realizzazione di quelli che sono gli obiettivi più ambiziosi per un pubblico sempre esigente.