Sulmona: l’Istituto d’Istuto d’Istruzione Superiore “ Ovidio” al Primo Debate League

Sulmona,17 ottobre- L’Istituto d’Istruzione superiore “Ovidio” è una delle scuole selezionate a livello nazionale per partecipare al primo Debate League. Si tratta di una sorta di campionato dedicato ai migliori debater di tutta Italia organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

L’IIS “Ovidio” parteciperà con una squadra composta da due studenti e due studentesse iscritte al quarto anno, allenati dalle docenti Maria Orsola Boschiero e Giuliana Presutti.

Il team sarà chiamato cimentarsi in avvincenti dibattiti su tematiche relative all’Educazione Digitale, all’Educazione Finanziaria, al Consumo Sostenibile e ai Diritti dei Consumatori, dopo essersi attentamente informato su tali argomenti di grande attualità. Un’altra importante sfida attende per il polo liceale sulmonese, che ha già ottenuto importanti successi grazie a questa nuova e avvincente metodologia che fa parte delle avanguardie educative.