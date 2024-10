Anversa, 20 Ottobre- Si è svolta nel Comune di Anversa degli Abruzzi, a cura della Delegazione dell’Accademia Italiana della Cucina di Sulmona, la cerimonia di consegna del Premio Massimo Alberini 2024 a Davide Nanni e Maria Bambina Federico. In una Sala Consiliare molto gremita i partecipanti hanno potuto dialogare con il giovane Davide Nanni lo Chef “ Wild “ e la sua famiglia, che hanno raccontato le loro esperienze di vita. Gli appassionati interventi hanno prodotto interessanti riflessioni.

L’Agriturismo il ” Nido dell’Aquila “ da loro condotto nella frazione di Castrovalva rappresenta un caso molto interessante di cucina semplice, libera,sincera e selvaggia. Ma in ciò che loro fanno c’è molto di più di una buona cucina. Hanno costruito inconsapevolmente un esempio di sviluppo replicabile nei centri minori in via di abbandono e spopolati. Hanno dimostrato e dimostrano che è possibile vivere in un territorio montano interno, che si può tornare e restare nei territori più difficili utilizzando le unicità, le peculiarità, i prodotti, l’ambiente circostante, la natura incontaminata,la storia, gli usi , le tradizioni, il linguaggio, l’accoglienza e soprattutto……….il cuore con tanto “sentimento”. Una ricetta vincente. L’invito alla restanza.