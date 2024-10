Sulmona: parcheggio S. Chiara H24, la soddisfazione del sindaco Di Piero

Innovazione significativa. Per residenti e turisti-

Sulmona, 22 Ottobre- Apertura h24 per il Parcheggio di Santa Chiara, dotato di 440 posti auto, un’area di sosta, disponibile in pieno centro, per popolazione residente e turisti.

L’importante novità dell’apertura h24 è stata sperimentata con successo nel settembre scorso, in occasione dei Campionati Mondiali di Pattinaggio e del concerto del cantautore Antonello Venditti.

“L’apertura ventiquattro ore – spiega il sindaco- costituisce un’innovazione significativa per gli utenti, in quanto consente l’accessibilità al parcheggio in tutte le ore, con intuibili vantaggi, sia per i turisti, sia per la popolazione residente”.

Restano invariate le tariffe elencate di seguito:

• tariffa oraria: prima ora o frazione di essa € 1,00, per le ore successive € 0,50;

• abbonamenti:

giornaliero 24h/24 € 6,00;

settimanale diurno €.10,00;

settimanale notturno € 15,00;

settimanale diurno e notturno € 20,00;

mensile diurno €.35,00;

mensile notturno € 40,00;

mensile diurno e notturno € 60,00;

annuale diurno € 350,00;

annuale diurno e notturno €.600,00;

mensile antimeridiano o pomeridiano € 20,00;

mensile 24h/24 da riservarsi a soggetti disabili € 20,00;

precisando che:

a) per orario diurno si intende quello compreso tra le ore 7,30 e le ore 20,30;

b) per orario notturno si intende quello compreso tra le ore 20,30 e le ore 7,30;

c) per orario antimeridiano si intende quello compreso fra le ore 7,30 e le ore 14,00;

d) per orario pomeridiano si intende quello compreso fra le ore 14,00 e le ore 20,30.

• scontistica: sui predetti abbonamenti, ad eccezione di quello giornaliero e di quello mensile per disabili, è riconosciuto:

– ai residenti anagrafici del Centro Storico uno sconto del 30%, escluso l’abbonamento mensile notturno il cui importo è fissato in € 14,00 con possibilità di fruire della sosta dalle ore 18,00 alle ore 8,30 nei giorni feriali, oltre che nelle ore diurne della domenic); uno sconto del 30% sull’abbonamento di 24 ore deve essere altresì applicato anche ai residenti sulle Circonvallazioni Orientale e Occidentale; agli stessi residenti del Centro Storico sconto del 40% sugli abbonamenti annuale diurno e annuale diurno e notturno;

– ai commercianti ed operatori autonomi che hanno il loro ufficio o laboratorio nel Centro Storico, nonché ai dipendenti di Enti pubblici nel Centro Storico uno sconto del 20%, ad eccezione dell’abbonamento annuale diurno che viene scontato del 30%;

– uno sconto pari al 50% riservato alle donne in gravidanza (esibizione autodichiarazione) relativa alla tariffa oraria e all’abbonamento giornaliero;

• Il costo degli abbonamenti annuali successivi al primo per i componenti dello stesso nucleo familiare, quale risultante dalla certificazione dello stato di famiglia, e/o per i proprietari di due o più autovetture è, altresì, ridotto del 50%;

• I posti riservati alla sosta delle auto a servizio delle persone invalide e recanti il prescritto contrassegno, pari a n. 10, potranno essere utilizzati gratuitamente dagli aventi diritto solo nella fascia oraria compresa fra le 8,00 e le ore 22,00.