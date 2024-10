Tavolo della pace e della solidarietà Valle Peligna, manifestazione sabato a Sulmona

Appello ai Sindaci di Sulmona, Pratola Peligna, Raiano, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Campo di Giove, Pacentro, Roccacasale, Corfinio, Vittorito, Bugnara, Cansano, Cocullo, Scanno, Castelvecchio Subequo, Villalago, Prezza;Ai Rappresentanti Istituzionali e Politici,Alle Studentesse e agli Studenti ,Alla cittadinanza tutta

Sulmona,22 ottobre– Il Tavolo della Pace e della Solidarietà della Valle Peligna ha organizzato a Sulmona, per il giorno 26 ottobre p.v. una manifestazione cittadina, con concentramento alle ore 10.00 in Corso Ovidio presso Fontana del Vecchio, per chiedere a gran voce il cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo e di desistere dall’alimentare una linea politica di impunità, complicità e inazione.

Per ottenere, di contro, una conferenza di pace ONU, e, per l’effetto, il rispetto e l’attuazione del diritto internazionale, dei diritti umani, del diritto dei popoli all’autodeterminazione, per il riconoscimento dello stato di Palestina, per risolvere le guerre con il diritto e la giustizia. Dobbiamo, infatti, pretendere una risoluzione nonviolenta delle guerre, a mezzo di una politica estera, italiana ed europea di pace, di cooperazione e di sicurezza comune.

Dobbiamo, ancora, insistere per il disarmo, per vivere in pace, per la giustizia sociale e climatica, per il lavoro, per i diritti e per la democrazia. Dobbiamo adoperarci, insieme, per buttare fuori dalla storia ogni guerra, invasione, occupazione, crimine di guerra, crimine contro l’umanità, genocidio e terrorismo. Dobbiamo gridare, quindi, con forza NO al riarmo, NO all’aumento delle spese militari, NO alla produzione e diffusione delle armi nucleari, NO all’invio di armi ai paesi in guerra.

Dobbiamo batterci, sostengono gli organizzatori, per il diritto a manifestare e contro il DDL 1660. Invitiamo, per queste ragioni, tutte e tutti a partecipare perché IL TEMPO DELLA PACE E’ ORA.”