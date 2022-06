Calcio: il Bari in ritiro dal 7 al 23 luglio a Roccaraso

Roccaraso,15 giugno– Il Bari calcio neopromosso in serie B inizierà con il ritiro precampionato che si svolgerà dal 7 luglio a Roccaraso. Il gruppo biancorosso, con il tecnico Michele Mignani e il ds Ciro Polito, si ritroverà per il raduno il 4 luglio a Bari dove sono previste visite mediche e test atletici. Il 7 è previsto il trasferimento in Abruzzo per la preparazione.

Il club del presidente Luigi De Laurentiis soggiornerà nell’Alto Sangro fino al 23 luglio e svolgerà le sedute di allenamento sulmanto erboso del centro sportivo comunale