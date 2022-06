Scuole: il nuovo anno scolastico in Abruzzo riparte il 12 settembre

L’Aquila, la sede della Giunta regionale

Sulmona, 15 giugno– La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico 2022-2023 per tutte le scuole statali e paritarie.

L’inizio è fissato per lunedì 12 settembre per le scuole di ogni ordine e grado; termine previsto per sabato 10 giugno 2023 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e venerdì 30 giugno 2023 per la scuola dell’infanzia.

Ovviamente, per far fronte alle esigenze dei rispettivi Piani dell’offerta formativa, le scuole possono definire eventuali adattamenti, debitamente motivati, del Calendario scolastico regionale, fermo restando il numero complessivo dei giorni di lezione fissati.