Emigrazione, Monaco nel Consiglio regionale  del Cram  “ Abruzzesi nel mondo”

L’Aquila, 12 lug “Sono onorato per questo prestigioso incarico che mi è stato conferito, grazie ai colleghi di minoranza in Consiglio Regionale che mi hanno indicato loro rappresentante nel Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo. Saluto e ringrazio tutti coloro che amano la nostra terra d’Abruzzo ovunque si trovino, dal Giappone al Sud Africa dall’America Latina a quella del Nord, dall’Asia all’Australia e in ogni altro angolo del nostro Globo.” E’ il commento del Consigliere regionale Alessio Monaco del gruppo Alleanza Verdi-Sinistra.

“Mi impegnerò per contribuire insieme alle oltre 75 associazioni ufficialmente riconosciute in tutti i continenti per il rafforzamento dei nostri legami, delle tradizioni della nostra gente e della nostra cultura Abruzzese, affinchè possiamo sempre sentirci uniti e migliori. Buon lavoro a tutti”.