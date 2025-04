Riforma fiscale, Scoccia(Noi moderati):” Il nostro impegno a tutela della fasce deboli”

Marianna Scoccia, Vice Presidente Consiglio regionale

Sulmona, 1 aprile- “La manovra fiscale proposta dal governo regionale è una misura determinante per il futuro della sanità abruzzese, una scelta difficile, ma inevitabile per garantire la sostenibilità del nostro sistema sanitario. Mi sono sempre battuta con coraggio per la sanità delle aree interne, scongiurando tagli di servizi e presidi, a vantaggio dei nostri territori. È con lo stesso spirito che si punta a una sanità più efficiente e vicina alle esigenze della comunità, agendo sempre nell’interesse dei cittadini” afferma la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia ( nella foto)

“Si tratta di una manovra fiscale bilanciata, che introduce maggiore equità fiscale e sostegno alle fasce più deboli della popolazione e ritengo importante chiarire questo aspetto, che rischia di essere recepito in maniera distorta” continua “Il debito sanitario è il risultato di una serie di fattori, tra cui l’aumento dei contratti del personale sanitario, il cofinanziamento dell’edilizia sanitaria e l’aumento dei costi di gestione degli ospedali e della rete sanitaria, il forte incremento della spesa energetica e quella sostenuta durante la pandemia. Negli ultimi anni abbiamo ereditato una situazione complessa, segnata dalla volontà della Giunta precedente di chiudere diversi ospedali.

Come rappresentanti istituzionali, ci siamo battuti, anche con il Centrosinistra, affinché presidi fondamentali come gli ospedali di Sulmona, Castel di Sangro, Popoli, Penne, Pescina e Tagliacozzo non venissero chiusi. Nonostante alcune difficoltà, siamo riusciti a mantenere i servizi essenziali, evitando tagli drastici che avrebbero penalizzato le comunità locali. Oggi, così come accade in diverse altre regioni italiane, è necessario un piccolo aumento delle aliquote fiscali per i redditi medio-alti. Un sacrificio, seppur impopolare, che consentirà di garantire la qualità e la continuità dell’assistenza sanitaria, di potenziare i servizi territoriali e di evitare il rischio di un ulteriore peggioramento della situazione. Il nostro obiettivo è tutelare i cittadini, soprattutto delle aree interne, assicurando loro un sistema sanitario efficiente e vicino alle esigenze del territorio.

Come “Noi Moderati”” conclude la vicepresidente del Consiglio regionale “continueremo a lavorare affinché ogni misura fiscale sia bilanciata e sostenibile, senza gravare sulle fasce più deboli della popolazione.”