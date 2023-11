La Samb supera L’Aquila e allunga

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una giornata perfetta quella della Samb. I rossoblù si impongono per 2-0 sull’Aquila e allungano in classifica a + 5 rispetto alle dirette inseguitrici Chieti, Campobasso e Avezzano. Un successo che porta la firma di Tomassini, autore di una doppietta. Al Riviera delle Palme una cornice di pubblico degna di altra categoria: sei mila spettatori presenti, con 655 tifosi dell’Aquila nel settore ospiti. Nella Sambenedettese vista la squalifica del tecnico Lauro, tocca al suo vice Marco Mancinelli guidare la squadra. I rossoblù si schierano con il modulo 4-3-3, dove Pezzola prende il posto dello squalificato Sirri.

Stesso sistema di gioco per L’Aquila, con Del Pinto in cabina di regia e Galesio al centro del tridente d’attacco. Ancora panchina per Angiulli. La Samb parte con il piglio giusto, desiderosa di voler fare la partita. Al 9’ Scimia prova a sfondare in percussione, ma viene fermato in area. Episodio dubbio, con l’arbitro che lascia correre. La Samb continua a spingere. Al 15’ conclusione di Alessandro lanciato in area, Michelin respinge. Al 23’ Battista conclude da distanza ravvicinata su invito di Zoboletti. Michelin è ancora bravo a dire di no. Al 39’ Tomassini firma il gol dell’1-0, sfruttando con un tocco sotto porta l’assist di Pagliari dalla sinistra. A coronamento di una gran bella azione. Nella ripresa la Samb raddoppia subito in avvio. È ancora Tomassini ad andare in gol con un colpo di testa al 2’. Con il doppio vantaggio la Samb arretra il baricentro e chiude tutti i varchi. L’Aquila non riesce a farsi quasi mai pericolosa. Se non con iniziative che non impensieriscono la retroguardia rossoblù.

I due tecnici danno il via alla girandola di sostituzioni. Cappellacci al 9’ cambia addirittura quattro giocatori. La Samb controlla senza problemi. E la partita non ha più nulla da dire. In sala stampa il tecnico rossoblù appare rammaricato: «Abbiamo giocato poco. Abbiamo fatto poco possesso palla. Loro ci davano l’opportunità di giocare, avremo potuto fare meglio. La partita è stata vinta meritatamente dalla Samb, che ha qualcosa in più. Siamo andati a sbattere contro una squadra fisica. Questa squadra ha bisogno di crescere.

La Samb è organizzata ed ha fisicità. Avremo potuto fare qualcosa in più soprattutto nel primo tempo. Angiulli? Mi sa che mi conviene farlo giocare, così non me lo chiedete più». Al termine della partita, L’Aquila calcio ha annunciato che sarà Moreno Sacchetti il nuovo ds rossoblù. Sacchetti fino a qualche mese fa aveva ricoperto lo stesso ruolo nel Pineto. Piena soddisfazione per Mancinelli, che ha sostituito Lauro in panchina: «Io credo che la Samb abbia fatto una partita perfetta, gestendo bene i momenti, rischiando praticamente zero. Nel secondo tempo si poteva fare il terzo gol con qualche ripartenza. In settimana aleggiava qualche preoccupazione per le squalifiche, noi avevamo piena fiducia nei ragazzi. Giocatori bravi, ma anche uomini. Fa piacere stare lassù. Oggi era una partita importante, ma non determinante. Manca ancora un’eternità. Noi siamo la Samb e giochiamo sempre per vincere. Simone (Tomassini, ndr) è giocatore d’area di rigore. I gol che ha fatto lo testimoniano. Oggi abbiamo fatto una partita da capolista. La Samb ha vinto con pieno merito». Una Sambenedettese che è ancora imbattuta in campionato e guida meritatamente la classifica, giocando anche un buon calcio. Difficile chiedere di più.

SAMBENEDETTESE – L’AQUILA 2-0

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Coco, Pagliari, Sbardella, Arrigoni, Scimia, Tomassini (37’ st Pietropaolo), Alessandro (31’ st Romairone), Battista (34’ st Martiniello), Zoboletti, Pezzola, Cardoni. A disp. Grillo, Evangelisti, Romairone, Pietropaolo, Fabrizi, Buonavoglia, Orfano, Lonardo, Martiniello. All. Marco Mancinelli (Maurizio Lauro squal.)

L’AQUILA (4-3-3): Michielin, Bellardinelli (9’ st Pietropaolo), Ouali, Del Pinto, Galesio (9’ st Bacioterracino), Banegas, Carbonelli (9’ st Alessandro), Alessandretti, Mantini, Tavoni (9’ st Lorenzoni), Brunetti. A disp. Raffaelli, Pietropaolo, Cassese, Angiulli, Bacioterracino, Battistoni, Sarritzu, Alessandro, Lorenzoni. All. Roberto Cappellacci

ARBITRO: Andrea Recupero di Lecce; assistenti Castellari, Scafuri

RETI: 39’, 2’ st Tomassini (S)

AMMONITI: Del Pinto (L), Pietropaolo (L), Martniello (S)

NOTE: spettatori 6114 (655 tifosi ospiti)

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st

Daniele Rossi