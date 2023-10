Di Girolamo (M5S): “Marsilio attacca la Torto perché ha finito le giustificazioni per le sue mancanze”.

La senatrice sulmonese bacchetta il Governatore dopo le critiche alla deputata grillina

Sen, Gabriella Di Girolamo

Sulmona,9 ottobre- Che il governatore Marsilio sia nervoso e in difficoltà perché l’Abruzzo è fuori dalle grazie e dalla considerazione del governo è normale. Fa male l’esclusione da importanti progetti del Pnrr e un decreto “Zes unica” che mette ai margini la nostra Regione.

Normale anche che stia in qualche modo cercando di uscire dall’angolo di questo isolamento politico in cui il governo sta relegando lui e la nostra Regione.Lo scrive oggi in una nota la senatrice Gabriella Di Girolamo dopo le dichiarazioni del Governatore abruzzese nei confronti della deputata Daniela Torto

Non è normale che per farlo attacchi vergognosamente la nostra Daniela Torto, giusto per il gusto di farlo e per ripicca, come i bambini capricciosi. Forse perché Daniela in Commissione Bilancio alla Camera lo ha messo davanti alle sue mancanze e alle sue responsabilità. Così la sen. Di Girolamo(M5S)

“Marsilio- aggiunge ancora la senatrice sulmonese- definisce Daniela una “deputata per caso, che ha vinto un biglietto della lotteria”, mettendo in luce, lui sì, il suo analfabetismo elettorale e costituzionale, e direi anche cattivo gusto: una penosa caduta di stile. E sinceramente fa anche sorridere che a pronunciare frasi del genere sia un esponente di Fratelli, sorelle, cognati e parenti d’Italia.

C’è da capirlo, Marsilio. Non sa rispondere a Daniela Torto nel merito delle questioni sollevate, non può e non è capace di farlo, quindi preferisce attaccarla.

C’è poco da dire sul nostro governatore, questa è la sua politica, con la minuscola obbligatoria per grammatica, modi e risultati”.