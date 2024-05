Una città  che vuole bene ai bambini. Tanto

Ieri nella centralissima “ Piazza Grande” la prima giornata di un progetto originale, promosso dal Comune, che ha già suscitato grande entusismo fra i piccoli,i genitori e quanti hanno voluto assistere alle diverse iniziative che si sono sviluppate nella mattinata. Prossimo appuntamento domenica 12 maggio-

Sulmona, 6 maggio- Buona la prima per il primissimo appuntamento con la neonata edizione di “Piazza Grande”, il cartellone di eventi dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Sulmona, ha come scopo principale quello di valorizzare un punto nevralgico della città che rischia di perdere il proprio valore artistico, culturale, storico e umano. Piazza Garibaldi ha assistito alla crescita di generazioni e generazioni di sulmonesi, accompagnandoli dai primi passi incerti alle prime ginocchia sbucciate, alle prime uscite con le comitive in adolescenza.

Per non parlare di quando si veste di sabbia, l’atmosfera diventa magica, l’aria profuma di storia e ci si immerge in un tempo del tutto andato ma mai dimenticato.

Gli incontri non finiscono qui. Ci sono ancora le domeniche 12 e 19 maggio da segnare sul calendario. Dalle ore 9 alle ore 13, Piazza Garibaldi diventerà teatro di giochi, manifestazioni e sport. Le giornate di Piazza Grande sono dedicate ai bambini e alle loro famiglie e hanno coinvolto e continueranno a coinvolgere nei prossimi appuntamenti, Borghi e Sestieri della Giostra Cavalleresca, in quanto i più piccoli, in preparazione della Cordesca che si svolgerà a Giugno, saranno ospitati per le prove di musici e sbandieratori.

Presenti all’evento anche il Gruppo comunale di Protezione Civile, la Croce Rossa e la Protezione Civile Alpina.

Piazza Garibaldi ha bisogno di tornare ad essere la Piazza dei bambini e delle famiglie. Una città, per essere proiettata verso il futuro, deve essere a prova di bambino. Significativa, infatti, la scelta di vietare la circolazione al traffico dalle ore 8 alle ore 13. Un messaggio, questo, che non passa inosservato neanche agli occhi dei più distratti.

Sulmona ha compreso finalmente la necessità di dover accogliere i bisogni dei più piccoli e dei ragazzi, abbracciando le differenze generazionali e facendone tesoro. Forse il segreto è proprio questo: guardare il mondo con gli occhi di un bambino.

Lo ha capito bene l’assessore Andrea Ramunno, promotore e ideatore dell’evento.

“Ieri, domenica 5 maggio, è stata la prima giornata dell’evento Piazza Grande. Un evento – spiega l’assessore – dedicato a bambini e famiglie che hanno riempito Piazza Garibaldi. Le attività hanno visto una grande partecipazione. Mi riferisco sia alle prove della Cordesca con i borghi Pacentrano e San Panfilo che alle attività di sensibilizzazione messe in atto da Protezione Civile e Croce Rossa. È stato un inizio sicuramente positivo, sperando si vada a crescere nelle prossime due domeniche, 12 e 19 maggio”.

Chiara Del Signore