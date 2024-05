   Sulmona: la solidarietà   di SGA  ai giornalisti Ufficio Stampa Comune Avezzano                      

Sulmona, 11 maggio-Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi esprime solidarietà ai colleghi dell’ufficio stampa del Comune di Avezzano colpiti dall’articolo di un organo di informazione che ha messo in discussione, per ragioni esclusivamente politiche, le loro qualità professionali. Senza entrare nel merito di questioni deontologiche, che competono ad altri organismi di categoria, e con la riserva di considerazioni rispetto alla parcellizzazione degli incarichi, il sindacato sottolinea la profonda differenza tra la comunicazione e l’informazione anche in sede istituzionale. Non è infatti compito dell’ufficio stampa organizzare viaggi, provvedere all’ospitalità, allestire calendari di eventi e coordinarli dal punto di vista della realizzazione. Che gli stessi compiti possano riguardare altri uffici del Comune o componenti non giornalisti dello staff è discorso diverso, ma l’attacco diretto ai colleghi giornalisti è decisamente fuori misura e frutto di una confusione evidente tra i ruoli di comunicazione, informazione e attività di relazioni esterne. I giornalisti non sono tuttofare da utilizzare in sovrapposizione o in sostituzione di altre figure. D’altra parte, non possono essere affidate a chi giornalista non è mansioni proprie della nostra professione.