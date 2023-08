Chieti già in palla: battuto il Giugliano

RIVISONDOLI – Un ottimo Chieti è riuscito a superare di misura il Giugliano. Termina 1-0 l’allenamento congiunto di Rivisondoli grazie alla rete di Spinelli in apertura. Un confronto amichevole che di fatto sancisce la conclusione dei ritiri di entrambe le squadre. I neroverdi hanno salutato Pescasseroli e gli uomini di Di Napoli hanno fatto lo stesso a Rivisondoli. Per i teatini resta la soddisfazione di aver superato un avversario di categoria superiore come il Giugliano.

I campani sono inseriti nel girone C di serie C. E per giunta in questo precampionato hanno battuto nell’ordine Ovidiana Sulmona, Pineto e Vastogirardi. Inoltre sta dimostrando di funzionare il nuovo 4-3-3 disegnato da Mauro Chianese: «Abbiamo caricato tanto, oggi era in programma questa partita che ci poteva far capire come eravamo fisicamente. – spiega il tecnico – Penso che la squadra abbia retto bene, abbia interpretato quello che proviamo. Mi è piaciuto l’atteggiamento degli over, degli under, al di là di chi era in campo. Mi ha dato sempre l’impressione di poter fare la differenza. Andiamo molto sulle catene, abbiamo i centrocampisti che ci fanno filtro. Il lavoro che fa Matteo (Ardemagni, ndr) là davanti è impressionante, come i due esterni d’attacco. La difesa è abbastanza corta, oggi i due centrali avevano avversari importanti come Marotta. Penso che con Conson, Vesi, lo stesso Nicolò (Postiglione, ndr) non hanno subito quasi nulla. L’importante è che la squadra sta acquisendo la mentalità aggressiva. Dobbiamo essere molto umili, avere la giusta concentrazione. Abbiamo terminato che eravamo con sei, sette under. Sa bene la società che se c’è da intervenire il mio direttore non si tirerà mai indietro». Gli fa eco proprio il direttore generale Demetrio Sartiano: «Io ho sempre creduto in questo gruppo, ho lavorato, ho preso questi ragazzi. Alessandria è stato sempre al mio fianco, la società mi ha dato carta bianca. Io sono un aziendalista, voglio fare un regalo a questa piazza perché penso che lo meriti. Sono orgoglioso di tutti i ragazzi che ho preso. Ho ricevuto i complimenti del responsabile dell’area tecnica della nazionale. È stato un orgoglio vedere il pubblico che chiamava il mio nome dopo le situazioni dell’anno scorso. Sono appagato per quello che abbiamo fatto. Dobbiamo andare avanti e portare ulteriori situazioni positive a questa piazza».

Per il direttore la rosa non necessita di ulteriori innesti: «A me questa rosa soddisfa. Io oltre alle doti tecniche guardo alle situazioni mentali. Abbiamo preso tutti uomini che insieme vogliono conseguire un progetto. Al mister è stato consegnato un gruppo di uomini, lui è un grande tecnico e detterà le basi per arrivare a quello che ci siamo prefissati». Sartiano ha anche tenuto a sottolineare che la situazione di Postiglione verrà risolta la prossima settimana: il difensore proveniente dalla primavera del Pescara non ha ancora firmato. Anche a Rivisondoli presenti numerosi tifosi neroverdi. Che non hanno fatto mai mancare il loro sostegno. E intanto la piazza attende la presentazione ufficiale della squadra. La società neroverde sta lavorando per l’organizzazione di un grande evento capace di chiamare a raccolta tutta la città. Chieti ha voglia di far sentire tutto il suo calore.

Daniele Rossi