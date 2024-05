Bolognano, Di Marco (Pd): “Ordinanza di demolizione annullata e bonifica (ancora) a metà”.

Antonio Di Marco

Bolognano, 15 maggio- Il Tar ha accolto il ricorso della Moligean, proprietaria dei fabbricati ex Montecatini, ed ha annullato l’ordinanza di demolizione firmata dal Sindaco di Bolognano di prossima scadenza Di Bartolomeo.

In cinque anni di gestione Di Bartolomeo, il Comune di Bolognano ha collezionato sconfitte su sconfitte e questa volta, grazie alle ordinanze di Di Bartolomeo, il Comune è stato anche condannato a pagare i consulenti tecnici del Tribunale: oltre 9 mila euro a carico dei cittadini.

Durissime le parole del Tar.

“Il lungo iter del presente giudizio appare ricollegabile in maggior parte proprio alla sua inerzia nel determinarsi, con i propri mezzi istruttori”.Gravi carenze istruttorie e violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità: questi i motivi dell’annullamento dell’ultima ordinanza del Sindaco in scadenza.Nelle zone dei fabbricati della ex Montecatini, dopo cinque anni di governo regionale e comunale targati Fratelli d’Italia…siamo ancora fermi alla caratterizzazione dei suoli!!!

Invece, se nelle altre zone, dove non è intervenuto Di Bartolomeo, la bonifica dei suoli prosegue spedita lo si deve solo all’ordinanza della Provincia di Pescara emessa sotto la mia Presidenza.

Ordinanza che è stata confermata in tre gradi di giudizi.

Come capogruppo del Gruppo Consiliare Progetto comune di Bolognano e Consigliere Regionale Vice Presidente della Commissione Ambiente invito il Sindaco Di Bartolomeo a studiare bene l’iter da seguire anziché inanellare una serie infinita di contenziosi costosi per il comune e inutili per la cittadinanza.