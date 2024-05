Tutto pronto a Raiano per ospitare  la 18^ Festa nazionale delle ciliegie

In occasione della 67^ “Maggiolata” dal 31 Maggio al 2 Giugno

Raiano,15 maggio– Il Comune di Raiano è socio fondatore dell’Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie”, organismo che coordina 72 territori produttori di ciliegie in 13 Regioni, una delle eccellenze ortofrutticole che il mondo ci invidia e che annovera l’Italia al 5° posto per quantità prodotta, dopo la Turchia, il Cile, l’Uzbekistan e gli USA.

La Valle Peligna da secoli è protagonista nella produzione di ciliegie di qualità e nel 1946 è stato il poeta Ottaviano Giannangeli a voler istituire la manifestazione che partiva dalla narrazione delle ciliegie di Raiano attraverso la musica, canti, ballate, poesie e successivamente si è arricchita di folklore con carri allegorici, gruppi mascherati, bancarelle di prodotti tipici e della tradizione rurale.

L’Associazione Raiano Eventi coordinata dal presidente Roberto Capaldi, da alcuni anni organizza con un evidente salto di qualità la “Maggiolata di Raiano” che quest’anno ospiterà la 18^ Festa Nazionale “Città delle Ciliegie” in concomitanza della XXV edizione del Concorso Nazionale “Ciliegie d’Italia” premio Claudio Locchi.

E’ un quarto di secolo che le più blasonate ciliegie nazionali si contendono tale premio che certifica la “Più bella Ciliegia d’Italia”; la “Più buona Ciliegia d’Italia”; la “Migliore Ciliegia d’Italia” il tutto sotto l’egida e la supervisione dell’ANDMI (Associazione dei Direttori di Mercati all’Ingrosso) che esprime i membri della giuria tra i migliori assaggiatori professionisti.

Carlo Conticchio, direttore di “Città delle Ciliegie” si ritiene molto soddisfatto della possibilità di svolgere la manifestazione a Raiano che ha avuto modo in più occasioni di frequentare e conoscere per l’autenticità ed il valore organolettico delle produzioni che non riguardano soltanto le ciliegie; da anni l’Olio Extravergine di Raiano partecipa al Concorso Nazionale Oleario “Ramoscello d’Oro” ottenendo ottimi posizionamenti e riconoscimenti.

Interverranno alla manifestazione gli amministratori dei comuni associati provenienti da varie Regioni d’Italia i quali verranno accompagnati da espositori di prodotti tipici sempre legati al mondo delle ciliegie.

Si svolgerà inoltre, spiegano gli organizzatori, una competizione tra i migliori Ratafià prodotti dalle famiglie raianesi e non solo con la possibilità di assaggi agli appassionati visitatori della festa.

Sarà un’occasione anche per visitare la Riserva Naturale Regionale Gole di San Venanzo tra pareti rocciose, il Fiume Aterno ed una vegetazione incontaminata di grande effetto, richiamo di tanti appassionati escursionisti.