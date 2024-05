Abruzzo : spopolamento,via libera ad avviso che finanzia assegno natalità in piccoli comuni

Roberto Santangelo

Sulmona, 15 maggio- Contributi economici per i nuovi nati nei comuni montani della regione. È quanto stabilisce l’avviso pubblicato oggi che prevede la concessione di un assegno di natalità in favore di quelle famiglie che risiedono in un comune montano e hanno registrato un nuovo nato nel nucleo famigliare.

“L’assegno di natalità – spiega l’assessore regionale con deleghe al Sociale e agli Enti locali Roberto Santangelo – è una misura prevista dalla legge regionale 32 del 2021 che prevede una serie di azioni concrete per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna. L’obiettivo della legge e delle misure in essa previste è di sostenere l’incremento delle nascite e consolidare la presenza demografica nei piccoli comuni, che più di tutti negli ultimi anni stanno pagando un prezzo altissimo in termini demografici che mette in pericolo l’esistenza stessa delle comunità”.

La misura è destinata a quei nuclei famigliari che denunciano un nuovo nato e che risiedono in uno dei 176 comuni montani individuati dalla legge regionale. L’assegno di natalità, del valore di 2500 euro, viene erogato ai nuovi nati dal 1 gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni.“Si tratta – specifica l’assessore Santangelo – di una misura a sportello, nel senso che verranno finanziate tutte le istanze che hanno i requisiti indicati nell’avviso che rimarrà aperto per un anno. La dotazione finanziaria di partenza è di 300 mila euro, ma è destinata a salire in funzione delle richieste che arriveranno sulla piattaforma della Regione, in considerazione del fatto che la Giunta Regionale ritiene prioritaria questa misura, insieme a quella della residenzialità nei comuni montani”.La presentazione delle domande è ammessa solo on line allo sportello telematico della regione Abruzzo.