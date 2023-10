Giornate Fai d’autunno, l’invito a scoprire il Borgo Medioevale di Anversa

Il prossimo sabato 14 e domenica 15 ottobre-

Sulmona, 9 ottobre- Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica, da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana, animato e promosso con entusiasmo da tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia.

La Delegazione FAI di Sulmona invita a scoprire il Borgo Medioevale di Anversa degli Abruzzi e la Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario.

Verranno proposti tre itinerari di visita per una immersione a 360 gradi nella bellezza del luogo. Inoltre con l’iniziativa speciale “Vivi la Transumanza” i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nella cultura ancestrale della vita pastorale con l’evento “Vivi la transumanza”, una cultura millenaria riconosciuta dall’Unesco , patrimonio dell’Umanità. L’appuntamento è fissato alle 09:30 presso il BioAgriurismo “La Porta dei Parchi”.

Appuntamento al banchetto FAI in Piazza Belprato, ad Anversa, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:00 per la visita del borgo medievale. Negli stessi orari, sia sabato che domenica, si potrà visitare la Riserva Naturale con punto d’incontro presso le Sorgenti del Cavuto. Altro itinerario proposto, nei medesimi giorni alle 09:30, è l’escursione “Anello delle Gole” con partenza della Sorgenti del Cavuto fino a Castrovalva.

Le visite al Borgo e alla Riserva sono aperte a tutti non occorre la prenotazione, mentre per l’escursione “Anello delle gole” e l’Evento Speciale “Vivi la Transumanza” è necessaria la prenotazione.