Palmerini  eletto  vicepresidente dell’AISD

Associazione Stampa Italiana in Brasile. Un risultato prestigioso che onora l’Abruzzo

Sulmona, 13 maggio-Palmerini, già personaggio politico, è oggi un noto giornalista e scrittore apprezzato in Italia e all’estero. Per giunta, oltre che essere un instancabile e talentoso operatore culturale internazionale, è anche un autentico rappresentante dell’Abruzzo nel mondo. Il 29 aprile scorso ( ma la notizia è stata resa nota solo oggi), in occasione della celebrazione dei 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile e dei 30 anni della fondazione dell’ASIB, avvenuta nel salone panoramico del “Terraço Italia” di San Paolo (Brasile), Palmerini è stato nominato vicepresidente dell’Associazione Stampa Italiana in Brasile per la Regione Abruzzo nonché Coordinatore Stampa per l’Italia. I nuovi incarichi sono la prova tangibile dell’impegno e della determinazione con cui questi esercita il proprio lavoro.Goffredo Palmerini merita veramente molto successo

Proprio sabato sera è stato protagonista molto apprezzato a Bugnara in occasione della presentazione del suo ultimo libro sulla figura di Mario Setta a due anni dalla scomparsa. Congratulazioni da parte del Corriere Peligno.it per questo prestigioso e meritato riconoscimento

