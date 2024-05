Sulmona: Piazza Grande, la piazza dei bambini, eventi in tre domeniche di maggio

Secondo l’Assessore alla Cultura Andrea Ramunno “ l’obiettivo è quello di ospitare i bambini in uno dei luoghi piu’ belli della città”

Piazza Garibaldi, particolare di notte

Sulmona, 2 maggio-“Piazza Grande – la piazza dei bambini” è la manifestazione organizzata dal Comune di Sulmona per le prossime domeniche, 5, 12 e 19 Maggio, dalle ore 9 alle ore 13, in piazza Garibaldi.

Le giornate di Piazza Grande sono dedicate ai bambini e alle loro famiglie e coinvolgeranno Borghi e Sestieri della Giostra Cavalleresca, in quanto i più piccoli, in preparazione della Cordesca che si svolgerà a Giugno, saranno ospitati per le prove di musici e sbandieratori.

Inoltre l’Amministrazione ha provveduto ad organizzare momenti di animazione e musica per bambini, giochi e mascotte e giochi sportivi, per rendere piazza Garibaldi un luogo accogliente e di incontro.

Nelle domeniche dedicate all’evento “Piazza Grande” piazza Garibaldi sarà chiusa al transito veicolare e quindi anche al parcheggio delle auto, in ottica di valorizzazione del luogo.

Parteciperanno all’iniziativa il Gruppo comunale di Protezione Civile, la Croce Rossa e la Protezione Civile Alpina. “L’obiettivo di questo evento – ha spiegato l’Assessore alla Cultura Andrea Ramunno– è quello di ospitare i bambini in uno dei luoghi più belli della Città dando ospitalità a Borghi e Sestieri che preparano la Cordesca e facendo vivere la piazza per quella che è la sua connotazione naturale, luogo d’incontro e relazioni. Alla luce della preliminare concertazione fatta con i commercianti, l’evento sarà monitorato, al termine delle domeniche, per valutare l’esito degli eventi organizzati ed eventualmente riproporli”.