 Il Comune di Castel di Sangro conferisce onorificenza “ per alti meriti” a Fabrizio Curcio a 40 anni dal terremoto

Castel di Sangro, 6 maggio-Giovedì 9 maggio, in occasione dei 40 anni dal terremoto dell’Italia Centro Meridionale del 1984, il Comune di Castel di Sangro conferirà al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale la civica onorificenza di Riconoscimento di alti meriti della città . Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio ritirerà l’importante riconoscimento conferito “per la dedizione e l’impegno profuso nella difficile e qualificata azione volta a garantire ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dal terremoto, creando le basi per una cultura della solidarietà”.L’onorificenza verrà conferita al Capo Dipartimento della Protezione Civile nel corso della conferenza “Comunità e resilienza, 1984-2024: 40 anni dal terremoto dell’Italia centro meridionale”, che si terrà il 9 maggio alle ore 11.00 presso la sala polifunzionale di Piazza Plebiscito. Nel corso dell’incontro, moderato dal Direttore del Museo Civico “Aufidenate” Mario Rainaldi, interverranno il sindaco di Castel di Sangro e Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, il Direttore dell’Agenzia Protezione Civile Abruzzo . Mauro Casinghini e Alberto Pizzi del Dipartimento di ingegneria e geologia dell’Università G. D’Annunzio di Pescara.

“Questo titolo onorifico rappresenta un omaggio dell’intera cittadinanza al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale – dichiara il sindaco Angelo Caruso – rendendogli in tal modo un doveroso omaggio affinché le nuove generazioni siano consapevoli dell’esempio di capacità organizzativa e di disponibilità sociale, sostegno fondamentale per la nostra comunità quando venne messa a dura prova, in termini di resilienza, dagli eventi sismici del 1984, e in tempi più recenti per la grande opera di assistenza nel periodo del Covid19”.