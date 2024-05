Meloni dice ‘chiamatemi Giorgia’? “Sono Giorgia e sarò la tua birra, come la pubblicità… Cosa vuol dire leader del popolo? E’ come disprezzare il popolo: solo io e il resto è popolo. Io non mi sono mai sentito fuori dal popolo, sono ottavo di nove figli. Ho sempre usato linguaggi semplici semplici eppure ho avuto la maggioranza nel paese”.

Così l’ex premier Romano Prodi, ospite ieri sera di Piazzapulita su La7, a proposito della candidatura di Giorgia Meloni alle europee.