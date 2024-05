La Sanità…in un mondo a parte

Sulmona, 3 maggio- La Carovana dei Diritti della CGIL della Provincia dell’Aquila approda in un mondo a parte! Domenica 5 maggio alle ore 17.00, presso il Centro Servizi del PNALM di Villetta Barrea, la Cgil della Provincia dell’Aquila e il Comitato Civico Osservatorio sulla Sanità in Alto Sangro, incontrano in un convegno pubblico Cittadini, Categorie Economiche, Associazioni e Istituzioni per parlare di Sanità e di Diritto alla Salute nei territori dell’Alto Sangro e dell’Altopiano delle Cinquemiglia.

Parteciperanno all’incontro pubblico Francesco Marrelli, Segretario Generale della CGIL Provincia dell’Aquila, Giuseppe Evangelista, Comitato Mammut di Roma, Roberto Sciullo, Sindaco di Pescocostanzo e Pietro Balzano, medico di base di Castel di Sangro.

L’accesso garantito e stabilizzato alle cure mediche di continuità e di emergenza sanitaria nelle aree interne è al centro delle lotte che la CGIL e i Comitati Civici Locali, insieme agli Amministratori Comunali, sostengono da molto tempo.

L’Art. 32 della Costituzione Italiana tutela la salute di tutte le Cittadine e di tutti i Cittadini Italiani e garantisce per tutte e per tutti l’accesso alle cure mediche e sanitarie. Purtroppo nei nostri territori il diritto alla salute è da troppo tempo limitato e, a volte, addirittura sospeso con gravissime e drammatiche ripercussioni umane, sociali ed economiche per le Comunità locali.

La CGIL della Provincia dell’Aquila, insieme alle Associazioni Territoriali, ai Comitati Civici e agli Amministratori Comunali, da tempo denuncia questa gravissima carenza sanitaria, che contribuisce ad aggravare la già dura e difficile vita delle Comunità che risiedono nelle Aree Interne.

Ai tagli sistematici dei servizi sociali primari che colpiscono queste Comunità, si aggiunge la precarietà sanitaria che, non garantendo i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) contribuisce drammaticamente ad alimentare la piaga dello spopolamento. Il bellissimo film “Un mondo a parte” parla di questo, del dramma dello spopolamento e dei tagli ai servizi sociali primari (sanità, scuola, trasporti… ) che si abbattono sulle Comunità Montane decretando la fine dei piccoli paesi di montagna. “La sanità… in un mondo a parte”, incontro pubblico aperto alla discussione e a proposte concrete e sostenibili per una sanità pubblica, universale, gratuita, efficiente, continuativa e di prossimità nelle aree interne: per difendere la sanità… in un mondo normale!