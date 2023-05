Un giorno speciale per Latifa Benharara che festeggia il suo 33° compleanno al Giro d’Italia.

Sulmona, 25 maggio-Una giornata ricca di emozioni per la sola ed unica Direttore di Corsa donna di ruolo attualmente in Abruzzo.Latifa, nota artista sulmonese, coltiva dagli ultimi anni con entusiasmo la passione per il ciclismo.

Prima come atleta a livello amatoriale, poi come Maestra- Istruttrice delle categorie promozionali e giovanissimi.

Attualmente Guida Ciclo-Turistica-Sportiva e Direttore di Corsa, figura estremamente importante all’interno di una qualsiasi manifestazione ciclistica.

La sua esperienza, purché fresca, l’ha portata ad essere presente in quasi tutta Italia assumendo più sfumature di ruoli in ben oltre 90 manifestazioni dallo scorso anno ad oggi.

Dall’assistente di direzione, all’inizio gara, all’ispettore di percorso. Dalla segreteria di gara, al servizio lavagna, alla videomaker fino alla direzione vera e propria.

Un bagaglio esperienziale che le ha permesso di toccare per mano le varie figure con cui collabora un Direttore, che, unito alla sua padronanza di quattro lingue straniere le ha permesso di superare al meglio il colloquio con il Dott. Mauro Vegni, Direttore Ciclismo Rcs Sport, Direttore del Giro d’Italia.

Latifa è entrata a fare parte dello staff Rcs con una prima esperienza al Giro di Sicilia ad aprile, mentre ora è presente all’interno della carovana rosa, nell’ambito ufficio mobile Van Rosa, Gazzetta dello Sport,nel fulcro della comunicazione ufficiale del Giro.

Una grande partenza, di dato e di fatto.Il Giro d’Italia che per questa 106^ edizione è partito dall’Abruzzo, e che lo ha visto protagonista per ben quattro tappe, ha portato con sé in queste settimane la nostra corregionale che con gioia e contagioso sorriso continua ad essere al servizio del ciclismo, questa volta ad alti livelli.

Un giorno speciale, quello vissuto dalla nostra corregionale Latifa Benharara che festeggia il suo 33° compleanno al Giro d’Italia.

