 Sulmona: Domani la tradizionale fiaccolata  per la festa di Celestino V

Sulmona, 25 maggio- Domani sera,Venerdì, con inizio alle 20,30, si terrà la tradizionale fiaccolata per la festa di Celestino V rinviata la scorsa settimana a causa del maltempo. Il riferimento alla pace vuole sottolineare – oggi in maniera più forte considerata la guerra causata dall’invasione dell’Ucraina e delle numerose crisi in corso in molte aree del pianeta – il messaggio del perdono di cui Pietro Celestino è diventato simbolo. Una festa, ma anche un momento per riflettere insieme, calcando il sentiero che conserva la memoria del santo eremita.Ai partecipanti, fanno sapere gli organizzatori, sarà donata, come sempre, una maglietta commemorativa e offerto un panino al termine della camminata”.