Sulmona: la stagione atletica entra nel vivo e gli atleti dell’Amatori Serafini brillano con risultati di prestigio

Sulmona, 17 maggio- La stagione atletica comincia ad entrare nel vivo e gli atleti dell’ASD Amatori Atletica Serafini sono pronti a dimostrare le loro capacità affrontando con agonismo le varie competizioni che si susseguono nel programma preparato dal Comitato Regionale.

A Sulmona, sabato e domenica, in occasione dei campionati di società cadetti si sono dati appuntamento tutte le migliori società abruzzesi. Nei due giorni previsti dal calendario sono scesi in campo oltre 350 atleti. Anche l’Amatori Serafini ha partecipato con il meglio dei propri tesserati ottenendo risultati di notevole prestigio. Negli ostacoli Simone Ottaviani ha stampato un convincente 14”40, tempo che stabilisce la migliore prestazione stagionale in Abruzzo. Nella stessa specialità dignitoso terzo posto di Riccardo Carrozza con 16”45.

Dominio assoluto nelle gare di velocità dove Matteo Di Felice e Lorenzo Sito, sono giunti rispettivamente primo e secondo negli 80 m con 9”81 e 9”84. Di Felice,poi ha vinto anche la gara del giavellotto con la misura di m. 40.34. Anche Sito nel salto in alto è salito sul gradino più alto con 1.66, mentre Cristian Pitassi nella stessa specialità si è migliorato superando l’asticella m. 1.60. Nel salto in lungo, nella seconda giornata , Simone Ottaviani si è superato atterrando a m. 6,17 . Significativi anche i risultati ottenuti da Matteo Tiriticco, secondo nel lancio del peso ( 11,48) e disco ( 21.88). Buona la prestazione di Cristian D’Albenzio nei m 1000 e Joshva Reid nei m.300.

Tra le donne in evidenza Susanna Antonelli prima nel disco (17.41) e seconda nel peso (8.49); Sofia Carnevale quarta(14.34) nel lancio del giavellotto e Ilaria Ranalli terza nei m 80 (11”04). Invece Sofia Bianchinicon 1.35 nell’alto si è migliorata; Matilde Valente nei m 1000 con 3’30”49 ha stabilito il suo personale e Maria Elezi ho ottenuto 3’46” limando la sua precedente prestazione. Infine Giorgia Portaluri nell’esordio nei m 300 si è classificata all’ottavo posto e Flavia Bonaventura negli 80 ostacoli ha ottenuto 18”60.