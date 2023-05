Sulmona: domani presentazione del libro “Come interpretare i segnali non verbali” di Mirko Mascioli

Sulmona, 17 maggio– Sarà presentato domani,giovedì 18 Maggio ore 15:30,a Sulmona, presso l’Agenzia di prmozione culturale, il libro ” Come interpretare i segnali non verbali” dell’attore , regista , produttore, conduttore e inviato Rai l’abruzzese Mirko Mascioli .L’ iniziativa è stata promossa e organizzata da Roberta Salvati(psicologa, video blogger e organizzatrice eventi) , che modererà l’evento.

“L’’obiettivo- spiega una nota- è quello di riconoscere il talento , e coinvolgere i personaggi del nostro territorio per valorizzare la loro arte e la nostra città.Per questa occasione sono stati coinvolti anche alcuni volti noti dello spettacolo. Ho proposto a Mirko di presentare il libro alla città presso il luogo che più di tutti è rappresentativo, la Biblioteca Regionale Giuseppe Capograssi, che come spazio andrebbe potenziato ed ampliato.Oltre all’amicizia che ci lega con Mirko abbiamo in programma tante altre iniziative . Inoltre L’autore del libro Mascioli ha coinvolto per l’evento , anche la cantante e attrice Anna Capasso, l’attrice e produttrice Daniela Fazzolari e tanti altri volti noti dello spettacolo e politica. Alcuni di loro saranno in presenza altri in collegamento.

L ’evento verrà trasmesso in diretta da una radio internazionale Radiohomestudiomusicmem di Pino D’alessio , che consegnerà anche un premio all’interno del programma condotto da Deborah Parisi e Antonio Napolitano”.

“Il linguaggio del corpo è una forma di comunicazione la più importante, la più potente. Come percepire se una persona ci sta mentendo o tradendo. Come vincere un colloquio di lavoro. Si comunica meglio con la comunicazione non verbale. Il libro ti dona le armi essenziali per smascherare davvero chi hai dinnanzi a te. Ringrazio Roberta Salvati senza la sua collaborazione e il suo appoggio non l’avrei mai fatto qui. stiamo lavorando e collaborando bene e vedrete tante altre cose belle. Sarà un evento unico per la città e per la Biblioteca” afferma Mascioli. Il libro è disponibile in tutte le librerie e store online dal 2 aprile 2023 al costo di 18 €. Per chi ha già acquistato il libro l’artista farà il firma copia .