Atletica:due medaglie d’oro,una d’argento e una di bronzo conquistate dall’Amatori Serafini ai regionali

Sulmona,10 maggio– Ai recenti campionati abruzzesi di atletica, organizzati a Sulmona dal Comitato Regionale FIDAL in collaborazione con l’ASD Amatori Atletica Serafini, gli atleti sulmonesi hanno conquistato due medaglie d’oro, una d’argento e un’altra di bronzo.

Le medaglie d’oro sono state vinte da Serena Di Renzo nella gara dei m 200 e da Stefano Fortunato nei 100. La giovane e promettente velocista ovidiana, nella prova più importante della stagione, con una gara saggiamente distribuita ha messo in riga tutte le migliori rappresentanti delle società regionali. Il tempo realizzato in una gara, con vento meno di 2 m al secondo, è stato di 26”61 che rappresenta la migliore prestazione abruzzese del 2023.

Stefano Fortunato invece ha conquistato il titolo di campione abruzzese nei m 100 piani con la prestazione di 11”61. Anche per lui si tratta di un risultato regionale di notevole spessore tecnico , il migliore realizzato quest’anno in questa specialità. Sempre nella velocità, dove appunto i ragazzi di Sulmona hanno dimostrato ancora una volta grande qualità, va segnalato il nome di Giulia Cutarella con la seconda posizione ottenuta nei m 200 e la terza nei m 100. Oltre a lei anche Lorenzo Villani e Carmine Bucci si sono messi in evidenza classificandosi nei primi sei posti delle rispettive batterie dei 100 e 200 piani.