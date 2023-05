Raiano si mobilita per impedire l’installazione dell’antenna in zona Bucciarelli.

Raiano, 10 maggio– E’ in programma per venerdì prossimo 12 maggio una manifestazione pubblica di protesta a Raiano per la cittadinanza raianese si mobilita per impedire l’installazione dell’antenna in zona Bucciarelli. L’iniziativa, spiegano i promotori,nasce “ in forza della tutela dell’interesse generale alla salute pubblica dei cittadini, e del principio generale di precauzione, nonché in virtù della necessità di preservare il valore immobiliare delle abitazioni dei cittadini raianesi, e non ultimo come importanza, al fine di tutelare il decoro urbano e impedire uno scempio urbanistico, la cittadinanza tutta si mobilita per portare la questione all’attenzione delle Autorità competenti e far procedere all’immediato del progetto. La manifestazione di protesta è in programma alle ore dove 09:30 da piazza U. Postiglione partirà un corteo per raggiungere il sito.