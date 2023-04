Sulmona, quinto posto e stagione da incorniciare

Sulmona,18 aprile– Con il successo sul Pontevomano il Sulmona ha chiuso la stagione al quinto posto in classifica. Nell’ultima giornata di campionato, al Pallozzi è terminata 1-0 con la firma di Martin Blanco. È stata una stagione da incorniciare per gli ovidiani. Anche se quest’anno i play-off non si disputeranno, visto che il Giulianova è approdato direttamente alle fasi nazionali.

Ma per il Sulmona c’è poco da recriminare. La svolta è stata certamente la scelta di puntare su Antonio Mecomonaco. Il tecnico ha guidato gli ovidiani dopo l’esonero di Alberto Bernardi ed ha saputo riportare il Sulmona ai vertici della classifica.

Nel corso della sua gestione in 13 partite gli ovidiani hanno conseguito 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Una netta inversione di tendenza. Nel complesso, una stagione più che soddisfacente se consideriamo che si tratta di una neopromossa. E soprattutto un grande risultato per una società che sin da subito ha voluto dimostrarsi ambiziosa. Con i tanti investimenti per allestire una rosa all’altezza della categoria.

E con un grande lavoro anche sul settore giovanile. Che ha portato al successo nel campionato provinciale juniores. Dunque quello andato in archivio domenica è stato un anno ricco di soddisfazioni. Il presidente Oreste De Deo domenica è stato anche omaggiato dalla tifoseria con uno striscione. Archiviata questa stagione di Eccellenza, adesso è già tempo di pensare al futuro. Probabilmente si ripartirà da Antonio Mecomonaco. La volontà c’è da parte del tecnico. Adesso bisogna vedere quali saranno i piani della società. Il sodalizio biancorosso ha più volte espresso il desiderio di puntare ad un obiettivo ancora più ambizioso. Il sogno resta sempre quello di un ritorno in serie D.

Daniele Rossi