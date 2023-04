Carfagna: avanti con il Centro, il partito unico è stato un errore 

Sulmona, 18 aprile-“Discutere di leadership” del Terzo Polo “è l’ultima cosa da fare. Darebbe il colpo di grazia a quel polo dei liberali, dei popolari e dei riformisti che dobbiamo continuare a perseguire. E comunque, io ero scettica fin dall’inizio sulla possibilità di arrivare a un partito unico, lo dissi anche a Carlo Calenda”. E’ quanto afferma, in un’intervista a Repubblica, Mara Carfagna, presidente di Azione, ex ministra del governo Draghi, e indicata da voci di Italia Viva come lapossibile leader del futuro Terzo polo.

Quindi è tutto finito? “Assolutamente no, abbiamo il dovere di guardare avanti e lasciarci alle spalle le miserie e la polvere

di questi giorni”, sottolinea Carfagna, citando “due motivi”. “Primo: abbiamo la responsabilità di rispondere alle aspettative di chi, sui territori, continua a lavorare bene insieme, esprime candidature comuni e porta avanti battaglie unitarie. Secondo: non possiamo deludere quei milioni di italiani che hanno creduto in noi”.Carfagna non ritiene che il progetto del Terzo Polo sia fallito a causa della personalità forte di Carlo Calenda e Matteo Renzi.”Le personalità contano, ma non credo sia dipeso da quello. Credo che Calenda si sia limitato a prendere atto dell’impossibilità di procedere sulla strada del partito unico. Il coro degli ultras di Italia Viva contro di lui è stato ingiusto, ingeneroso e anche politicamente insensato. Sarebbe stato meglio avere l’onestà di ammettere che il tentativo era fallito, senza cadere negli insulti”, argomenta.

La sua idea di ripartire da una coalizione di centro è aperta anche a Italia Viva? “Dipende”, spiega Carfagna. “Dipende da quello che decide di fare Italia viva. Se si fanno sentire le voci ragionevoli, le persone interessate alla costruzione di un

progetto politico, certo che sì. Se invece dovesse prevalere l’anima più concentrata sulla tattica e sulle manovre

parlamentari, mi pare assai complicato”.