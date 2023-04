Pratola, vittoria nel campionato di Terza Categoria

Pratola Peligna, 17 aprile- Vittoria nel campionato di Terza Categoria per il Pratola. Domenica all’Ezio Ricci è stata festa grande. I nerostellati si sono imposti per 4-1 sul Peltuinum. La classifica del girone A della provincia dell’Aquila vede il Goriano Sicoli staccato di tre lunghezze. Al termine di un lungo testa a testa che ha visto il successo del Pratola.

Il merito va scritto soprattutto ad un gruppo di ragazzi locali che hanno riportato in vita il calcio nella cittadina peligna. Sono stati loro a ricostruire il sodalizio nerostellato, ripartendo da zero dopo il fallimento della scorsa stagione.

La società, guidata dal presidente Giordano Torrini, ha raccolto subito un grande consenso all’interno della comunità pratolana. I nerostellati, guidati in panchina dalla coppia Saccoccia e Santangelo, quest’anno hanno potuto contare su elementi del calibro di Carosa tra i pali, Di Carlo in difesa, del capitano Di Cioccio.Ma anche sul grande contributo di esperienza di Michele Cotognini e Guglielmo Isotti.

Nel mercato invernale è arrivato anche l’attaccante Riza Molla, decisivo con i suoi gol. Nel corso della stagione all’Ezio Ricci è stata anche montata una piccola tribuna d’acciaio da 200 spettatori, per favorire l’afflusso del pubblico. Visto che la tribuna centrale non è più agibile da tempo.

La festa di domenica è proseguita poi anche in serata. Squadra e tifosi si sono ritrovati in un noto locale del paese. E i nerostellati non vorranno di certo fermarsi qui. La vittoria in questo campionato deve essere solo un primo passo. Il Pratola ha voglia di tornare nel calcio che conta.

Daniele Rossi