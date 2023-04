Avezzano: fino al 30 aprile ancora tanti eventi culturali

Avezzano,17 aprile-Prosegue fino al 30 aprile, con diversi appuntamenti culturali, la mostra Il segno, il colore, il fuoco, allestita nella sede della Pro-Loco in via Corradini ad Avezzano. con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, dell’Associazione culturale Irdidestinazionearte e fortemente voluta dalla Galleria Mariz di Francavilla al Mare.

Il curatore della mostra, il critico d’arte Massimo Pasqualone, parla di un evento artistico straordinario, che porta ad Avezzano 60 opere di artisti contemporanei, tra i quali Guttuso, Borghese, Miró, Sassu, Pace, Cascella, Vespignani, Rotella, Dorazio, Baj, Treccani, Azzinari, Faccincani, Alinari.

L’idea di Luigi Berardinelli, “patron” della storica galleria e corniceria “Mariz Arte”, attiva dal 1979 , è quella di risvegliare gli animi di avezzanesi e marsicani, sopiti dalla pandemia, in un gioioso “abbraccio di fratellanza e d’arte” dove “i colori del cuore si fondono con quelli poetici, infiniti ed eterni, delle opere presenti in sala, in una sorta di ineludibile, ritrovata Agape.