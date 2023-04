Basket Centro Abruzzo:l’U17 alla conquista del titolo regionale

Sulmona, 7 aprile- Il Basket Centro Abruzzo si appresta a scrivere una bella pagina di storia nella tradizione cestistica di Sulmona. La squadra dell’U 17 allenata dal coach Raffaello De Angelis, infatti, è ad un passo dalla conquista del titolo U17 Silver. Questo successo proietterebbe il ritorno di una piazza storica come quella di Sulmona ai vertici regionali .

Dopo una prima fase di selezione avvenuta in estate, il gruppo squadra è stato definito nel migliore dei modi ed ha cominciato a macinare vittorie una dopo l’altra. Il BCA, a tre giornate dal termine della stagione, è ancora imbattuto e sforna prestazioni di livello contro ogni avversario che gli si palesa davanti. Il merito di questi risultati va sicuramente a coach De Angelis, che ha instaurato la giusta mentalità difensiva e offensiva nei suoi ragazzi, ma anche al gruppo squadra che ha trovato una chimica perfetta.

La franchigia tipo del BCA composta da: il capitano Aldo Del Monaco, Matteo Dell’Erede, Andrea Settevendemie, Stefano Zurlo, Filiberto Paolo Di Mattia, Davide Di Gregorio Zitella, Zeno Franciosa, Paolo Quaglione, Davide Colella, Edoardo Eletto, Andrea Di Gregorio, Christian Carusi, Andrea Montauti, Egidio Di Pasquale e Francesco Falcini, Giovanni Di Censo e Davide Omogrosso, sta per raggiungere il traguardo tanto atteso. Gran parte dell’organico, infatti, gioca insieme da quando disputavano i primi campionati in U13 e, quelli che si sono aggiunti più recentemente, sono riusciti subito ad entrare in sintonia con i “veterani” andando a creare un gruppo solido ed efficiente.

Il prossimo appuntamento della squadra di De Angelis è cerchiato in rosso sul calendario. Il match casalingo di giovedì prossimo, contro A.S.D. Pallacanestro Farense, infatti, potrebbe significare titolo.