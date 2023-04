Sulmona: rinviati gli eventi programmati dall’Amministrazione comunale per domani

Sulmona, 7 aprile-A causa delle condizioni meteorologiche non favorevoli, annunciate per la giornata di domani, sabato 8 aprile, gli eventi nel programma dell’Amministrazione comunale sono annullati. “Demetra, Inno alla primavera” è stato rinviato al prossimo 13 maggio.

Mentre il concerto di Mammola e Brandi, spiega il Comune in una nota, è stato rinviato a fine aprile, con data da determinare tra il 24 e 29 aprile. Non è da escludere che nella giornata di domani possano esservi aggiornamenti rispetto all’evento di domenica con il Dj Natale in piazza Garibaldi. L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno rinviare gli eventi,perchè possano svolgersi all’aperto, favorendo così un’animazione del centro storico.