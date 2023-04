Sulmona: i riti pasquali trasmessi in tutto il mondo

Grazie a quattro telecamere dislocate nei punti strategici del centro storico-

Sulmona,7 aprile– Da oggi quattro telecamere dislocate nei punti strategici del centro storico permetteranno di seguire i riti tradizionali della Settimana Santa di Sulmona in tutto il mondo. L’iniziativa è della Dmc Terre d’Amore.

Le quattro telecamere dislocate due in piazza Garibaldi, una in piazza XX Settembre e la quarta lungo corso Ovidio nella zona del palazzo dell’Annunziata, saranno in funzione ventiquattro ore su ventiquattro e trametteranno immagini ad alta risoluzione. Questa sera, dalle 20, le quattro telecamere trasmetteranno sul web il passaggio della processione del Cristo Morto in piazza Garibaldi e davanti all’Annunziata.

Mentre la mattina di Pasqua tutto il mondo potrà godere della spettacolarità suggestiva del rito della “Madonna che scappa” in piazza, considerata la rappresentazione pasquale più importante in tutta Italia insieme al Volo della Colombina di Firenze. Le webcam collegate con la fibra garantiranno una qualità eccellente delle immagini ed una trasmissione, attraverso la rete, veloce ed affidabile. Da ogni parte del globo sarà possibile quindi seguire un evento religioso che porta in piazza Garibaldi decine di migliaia di fedeli ogni anno e sarà un omaggio gradito soprattutto ai tanti abruzzesi residenti all’estero che portano sempre nel cuore questi riti.

“Con l’attivazione della quarta telecamera si riuscirà a far vedere buona parte del percorso della processione del Cristo Morto, afferma Mariadora Santacroce della DMC Terre D’Amore, “questa operazione, di promozione della città e del territorio con le sue secolari tradizioni, vede uniti imprenditori, operatori culturali, del mondo del volontariato e sportivi che insieme si stanno adoperando non senza pochi sforzi e con grande lungimiranza per valorizzare l’intero patrimonio culturale e storico della città e del Centro Abruzzo”.

Le webcam sono un portentoso strumento di marketing e promozione del territorio che posizionate sul canale YouTube e digitando Sulmona live trasmetteranno in diretta le numerose e più prestigiose manifestazioni che si svolgono in città, tra le quali spiccano, oltre i Riti Pasquali, la Giostra cavalleresca, in luglio ed il Festival Muntagninjazz, in agosto.

Per la visione occorre collegarsi con Sulmona-Live,

https://www.youtube.com/live/uNnf5QAFFmc?feature=share

https://www.youtube.com/live/eKwLsgeMv8w?feature=share

https://www.youtube.com/live/oACBXj9bF2Y?feature=share

https://www.youtube.com/live/flMpa-12bps?feature=share