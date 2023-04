Pasqua di Resurrezione, i riti in Abruzzo. suggestive immagini dal mondo.

Infine suggestive immagini dal mondo.

di Goffredo Palmerini *

Sulmona, piazza Maggiore la mattina di Pasqua con la manifestazione della ‘Madonna che scappa’

Cari Amici della Stampa italiana nel mondo, ci prepariamo alla Pasqua, vivendo questo Sabato Santo e meditando ancora sul mistero della Morte di Gesù. Poi, questa notte la Veglia Pasquale, dopo aver ripercorso la Passione e la Morte in croce, l’annuncio della Resurrezione di Cristo, Luce del mondo, Il mio augurio è che ciascuno possa risorgere dalle proprie condizioni di difficoltà, di ogni genere, ed aprirsi alla Speranza. Perché la Resurrezione è il centro della Fede cristiana.

Per ricordare la Passione e Morte di Gesù vi propongo la Processione del Venerdì Santo dell’Aquila(edizione 2018), una delle più suggestive d’Abruzzo, con l’accompagnamento dei Cori aquilani diretti dal Maestro Vincenzo Vivio con il Miserere di Selecchy. Il commento è della giornalista Angela Ciano.

Come messaggio augurale penso di far cosa gradita, per mostrare la gioia della Pasqua, far ricorso ad una bella tradizione abruzzese, che si tiene ogni giorno di Pasqua a SULMONA: “La Madonna che scappa“. In poche parole, mostra la Madre di Gesù addolorata per la morte del Figlio (con il velo nero) che alla vista di Gesù risorto, all’altro capo della splendida piazza, gli corre incontro con gioia perdendo i segni del lutto. Una tradizione molto suggestiva e commovente. Qui di seguito il video dell’edizione del 2011 vi fa seguire da vicino ogni momento della tradizionale cerimonia.

Infine, un magnifico contributo di splendide immagini nei luoghi più singolari e suggestivi del mondo.

Buona Pasqua a tutti!