Sulmona, sogno play-off

Sulmona, 1 marzo- Ormai il discorso salvezza può dirsi archiviato. Ma il Sulmona non vuole di certo fermarsi qui. Sognare è lecito. Già, soprattutto dopo la convincente vittoria di domenica scorsa contro il Montesilvano (nella foto).

Un 4-0 che non ammette repliche. E che ha riportato prepotentemente i biancorossi in zona play-off in quinta posizione. Merito soprattutto di Antonio Mecomonaco, capace di restituire equilibrio e convinzione a questa squadra. Prediligendo il modulo 3-5-2, nelle ultime uscite si sono viste soprattutto ricerca costante della profondità e grande lavoro sugli esterni.

Componenti che hanno permesso agli ovidiani di ottenere sette punti nelle ultime tre partite. Frutto di un pareggio e due vittorie consecutive. Domenica scorsa grande prestazione di Basile, sottolineata anche dal tecnico nel post-partita. L’esterno ha aperto le marcature spianando il successo ai biancorossi, andati a segno anche con il solito Hyseni, con un tiro da fuori. Poi è stato Del Gizzi a firmare il 3-0 con una splendida punizione. Infine ha chiuso i conti Martin Blanco.

Un Sulmona che adesso cercherà continuità domenica prossima, nella trasferta di Sant’Egidio alla Vibrata. Santegidiese reduce dall’importante successo interno contro il Sambuceto. Gli uomini di Cichella hanno saputo rimontare l’iniziale vantaggio degli ospiti. I vibratiani devono fare i conti con una posizione di classifica non facile. Dunque avranno grande necessità di punti per uscire dalla zona play-out. Di certo non sarà una partita facile per gli uomini di Mecomonaco.

Ma questo Sulmona ha ancora tanta voglia di stupire.

Daniele Rossi