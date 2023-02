Sulmona, contro il Montesilvano per proseguire verso la salvezza

Sulmona, 22 febbraio-L’impresa compiuta domenica scorsa in trasferta contro la Torrese ha ridato entusiasmo al Sulmona. Gli ovidiani con questi tre punti hanno raggiunto quota 39 in classifica. Dunque manca poco per raggiungere l’obiettivo salvezza. Nella partita di Castelnuovo ancora una volta sugli scudi Hyseni, autore di una doppietta. Ma nel complesso i biancorossi hanno dimostrato di essere una squadra ritrovata.

Un segnale si era già avuto contro il Giulianova. Il Sulmona è riuscito a mettere in seria difficoltà la vicecapolista, che ha trovato il pareggio solo a tempo ampiamente scaduto. La vittoria contro la Torrese è stata la conferma del lavoro svolto da Mecomonaco, che ha saputo adottare i correttivi giusti per far esprimere al meglio questa squadra.

Poi c’è stato da lavorare anche sulla testa dei giocatori, visto che la scia di risultati negativi aveva fatto perdere autostima ai biancorossi. Se guardiamo i numeri, la vittoria in trasferta mancava addirittura dal 13 novembre 2022 contro il Sambuceto. Adesso c’è da preparare un’altra sfida, quella di domenica al Pallozzi contro il Montesilvano. La squadra di Antignani non sta attraversando un grande momento, visto che ha raccolto un solo punto nelle ultime tre partite. Domenica scorsa è arrivato solo un pari nella gara interna contro la Santegidiese. Dunque una squadra che verrà a Sulmona a caccia di punti per tenersi lontana dalla zona play-out, che incombe a cinque lunghezze.

Il Montesilvano è una squadra che mai come quest’anno ha puntato sui giovani, valorizzando i ragazzi provenienti dal settore giovanile. E giovane è anche il suo tecnico, Davide Antignani. Che non sta affatto demeritando alla sua prima esperienza in panchina. Dopo un passato da bomber che lo ha visto sempre protagonista, con tanti gol realizzati in questa categoria.

Daniele Rossi