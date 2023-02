ll CAI di Sulmona incontra soci e cittadini con un programma  sulla sicurezza in montagna

Sulmona,23 febbraio- Il CAI di Sulmona, nell’ambito delle proprie attività ed obiettivi istituzionali, propone un programma di incontri, non solo per i soci ma per tutti i cittadini, al fine di diffondere la cultura sulla sicurezza in montagna.

L’informazione e la formazione su tali tematiche risultano essere sempre più molto importanti, poiché negli ultimi anni si è riscontrato un notevole aumento dei frequentatori della montagna con conseguenti incidenti, purtroppo anche luttuosi.

Il primo incontro, grazie al Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri Appennino Centrale con gli esperti Luca di Masso e Bucci Fernando, si terrà venerdì 24 febbraio alle ore 18,00 a Sulmona presso lo “Spazio Pingue” in Via Lamaccio 2 e avrà come tema: “Attività su neve e pericolo connesso”.

Seguiranno altri incontri che, mano a mano, saranno pubblicizzati con comunicati stampa e locandine e tratterranno i seguenti argomenti:

– Nozione sulla movimentazione in ambienti innevati.

– Pericoli oggettivi e soggettivi

– Utilizzo ARTVA, pala e sonda.

G.P.