Sulmona, trasferta difficile contro la Torrese

Sulmona,15 febbraio– Ripartire dalla buona prova offerta contro il Giulianova. Questo deve essere lo spirito del Sulmona. Anche perché l’impegno di domenica non è dei più agevoli. Gli ovidiani infatti sono attesi dalla difficile trasferta contro la Torrese.

La squadra di Cristofari occupa attualmente la quarta posizione in classifica ed è reduce dal successo esterno contro la Santegidiese, arrivato al 94’ grazie ad un gol di Elia. I teramani stanno attraversando un ottimo momento di forma, come testimoniano le tre vittorie consecutive che sono riusciti ad inanellare. Nella partita di andata la Torrese dimostrò tutto il suo valore, riuscendo ad imporsi al Pallozzi per 3-2.

Successivamente, nel mercato di dicembre, i teramani hanno perso pedine importanti come il bomber Henri Shiba, approdato all’Aquila. Ma numeri alla mano, non ne hanno risentito più di tanto. Dall’altra parte Mecomonaco prepara la sfida di domenica con la consapevolezza che servirà il Sulmona visto domenica scorsa contro il Giulianova. Al Pallozzi è arrivato solo un pareggio, ma i biancorossi sono usciti tra gli applausi. In vantaggio dopo una pregevole azione finalizzata da Hyseni al 23’, il Sulmona si è fatto raggiungere al 97’ minuto grazie ad una prodezza di Bana. Che ha sancito l’1-1 finale dopo un vero e proprio maxi recupero.

Dunque tanta amarezza. Ma la reazione dopo la batosta dell’Aquila almeno c’è stata. Intanto le soddisfazioni maggiori stanno arrivando dal settore giovanile. Infatti la juniores dell’Ovidiana Sulmona, guidata da Marco Rossi, comanda la classifica nel campionato provinciale, con nove lunghezze di vantaggio sul Tagliacozzo. Il ruolino di marcia parla chiaro: sette vittorie e un pareggio per i biancorossi, con miglior attacco e miglior difesa del torneo. Risultati che testimoniano l’ottimo lavoro svolto dalla società biancorossa guidata dal presidente De Deo, per la crescita e la valorizzazione dei talenti attraverso il proprio settore giovanile.

