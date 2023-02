Giulio Andreotti l’uomo e il politico “Visto da vicino”

Incontro dibattito sabato prossimo 18 febbraio ( ore 11) a Roccapia ( Sala Consiglio comunale) per parlare di un personaggio che ha sempre affascinato e diviso spesso ma che ha sempre onorato il nostro Paese in Italia e nel mondo

Roccapia, 15 febbraio- E’ in prgramma per sabato prossimo 18 febbraio,alle ore 11, presso la Sala consiliare del Comune di Roccapia un incontro dibattito su Giulio Andreotti l’uomo ed il politico. All’iniziativa promossa dal Comune del piccolo Centro dell’Alto Sangro partecuperanno: l’avv. Lando Scxiuba, on. Nazario Pagano ( Presidente Commissione Affari Costituzionali della Camera) il dott. Gianfranco Di Piero ( sindaco di Sulmona), l’on. Luciano D’Alfonso ( Componente Commissione Finanze della Camera), il prof. Fabrizio Politi ( Ordinario di Diritto Costituzionale Università dell’Aquila), moderatore il dott Giovanni Ruscitti ( giornalista).

Alla manifestazione è prevista la parteciupazione anche dei figli dello Statista Stefano e Serena Andreotti. I lavori del Coinvegno saranno introdotti dal saluto del sindaco di Roccapia Pasquale Berarducci, il Vice Presidente del Consiglio regionale Roberto Santamngelo, il Presidente della Fiondazione Carispaq Domenico Taglieri

La nuova iniziativa culturale promossa dal Comune di Roccapia che solitamente nel piccolo centro dell’Alto Sangro si svolgono d’estate questa volta è già un successo per la curiosità che l’evento ha già suscitato e soprattutto per aver posto all’attenzione degli osservatori piu’ attenti una riflessione a tutto campo attorno Giulio Andreotti, uomo delle Istituzioni, uomo forte della Democrazia Cristiana, protagonista indiscusso delle diverse stagioni che il nostro Paese ha vissuto.

Dotato di una sottile ironia, colto,attento,battagliero,discusso,chiacchierato assai spesso per talune scelte eppure non tutti hanno mai saputo disegnare la fisonomia reale del personaggio anvhe perché la stagione che staiamo vivendo offre dei prptagonisti assai mediocri. Fra i tanti scrittori e giornalisti che hanno parlato e scritto di Giulio Andreotti a me ha colpito l’immagine schietta,sintetica,essenziale e telegrafica di Andreotti che ha presentato il giornalista Massimo Franco.

Chi era Andreotti gli veniva chiesto in un’intervista? “ era cinico e spirituale, affidabile e distante,lucifernino ed ecumenico”. Il resto lo capiremo meglio sabato a Roccapia

Lucilla Gizzi