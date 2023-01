Gli atleti dell’Amatori Serafini brillano nelle Indor di Ancona

Sulmona,30 gennaio-Al Meeting Indoor di mercoledì, al Palasport di Ancona, c’è stata l’esaltazione degli atleti sulmonesi dell’ASD Amatori Atletica Serafini: quasi tutti hanno ottenuto il miglior risultato stagionale.

Il report della giornata è veramente splendido in quanto trascrive quattro significative vittorie con Susanna Antonelli ( lancio del peso m 8.53), Matteo Tiriticco ( lancio del peso m. 11.73), Daniele Ottaviani ( lancio del peso m. 13.21) e Mario Bonomo ( salto in lungo m. 4.85) . Secondo posto nella staffetta 4×200 (Bonomo – Carrozza E. – Cerchece – Ottaviani) .Terzo posto Martina Margiotta ( salto in lungo m.4.02).

Nelle altre gare della giornata partendo dai m 60 “ragazze” Innocente LaPerchia ha centrato il suo personale con 9”30 , nella stessa specialità Swami Traficante e Federica D’Eramo hanno vinto la propria batteria rispettivamente 9”32 e 9”38, mentre Sofia Simoncelli si è classificata terza con 9”41.

Tra le cadette Ilaria Ranalli ha vinto la sua batteria ottenendo 8”48 che rappresenta la migliore prestazione del 2023 ,poi, a seguire, Flavia Bonaventura 8”93 , Fabrizia Caroselli 9”03 e Lisa Cagnone 9”04.

I m 60 cadetti invece hanno dato la possibilità a Matteo Di Felice , Lorenzo Sito e Cristian Pitassi di esprimersi al migliore livello stagionale . I primi due, rispettivamente, con 7”73 e 7”80 hanno firmato nella propria categoria una prestazione che va a collocarsi nell’alta graduatoria abruzzese.

Nei m 1000 “ cadette” e “ragazze” ottima è stata la prestazione di Maria Elezi e Lucrezia Macerone.

Nel salto in alto Sofia Bianchini ha superato la misura di m. 1.30. Infine nelle staffette 4×200 cadette (Cagnone- Bianchini – Bonaventura- Ranalli) e ragazze ( Traficante- Simoncelli – La Perchia – Margiotta) hanno corso fermando rispettivamente il cronometro sul tempo di 2’02”04 e 2’09”41.