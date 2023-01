“Memoria e Identità Femminile” giornata di studio a Sulmona per ricordare Manola Venzo

E’ in programma per venerdì prossimo

Sulmona, piazza XX Settembre di notte ( particolare)

Sulmona, 30 gennaio- “Memoria e Identità Femminile” è il tema della Giornata di studio in ricordo di MANOLA VENZO che si terrà venerdì 3 febbraio 2023 nella Sala Studio della Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila, ex Convento di San Nicola, in Viale Sant’Antonio.

All’iniziativa, promossa dai PON ALUMNI (gli ex allievi del Liceo Ovidio) in collaborazione con l’Accademia degli Agghiacciati e l’Archivio di Stato dell’Aquila, hanno aderito il Ministero della Cultura e la Direzione Generale degli Archivi, a conferma della considerazione e della stima di cui Manola Venzo godeva sia in ambito lavorativo, sia tra gli amici e i compagni di liceo.

La Giornata di studio si articolerà in due sessioni: la sessione mattutina, con inizio alle ore 9.30, è dedicata alla “Memoria e Identità Femminile” e prevede una serie di relazioni di studiosi e la lectio magistralis conclusiva affidata a Lia Giancristoforo.

La sessione pomeridiana, dal titolo “La Memoria restituita: il contributo di Manola Venzo” (con inizio alle ore 15), verterà sulle testimonianze di quanti hanno avuto l’opportunità di condividere esperienze fondamentali nei diversi momenti della vita di Manola Venzo.