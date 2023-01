( ultima ora)- Tragedia ad Ortona: omicidio suicidio di due fratelli

Sulmona,29 gennaio– Un grave fatto di sangue è avvenuto ad Ortona, in provncia di Chieti, in un’abitazione di Via Tripoli poco distante dalla caserma dei Carabinieri. Da quanto è stato possibile apprendere finora protagonisti della vicenda due fratelli che vivevano nella stessa abitazione. il piu’ piccolo, 70 anni,ha ucciso il fratello disabile di 74 anni di cui si prevendeva cura e subito dopo si è tolto la vita.Sul posto stanno operando i sanitari del 118 ed i carabinieri per ricostrure l’accaduto

( segue)