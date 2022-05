Anche Sulmona in festa: il Milan conquista il suo 19° scudetto￼

Caroselli di auto, bandiere rossonere al vento, cori da stadio, clacson, hanno caratterizzato la festa del popolo rossonero. Vecchie generazioni la cosiddetta vecchia guardia, nuove generazioni di tifosi, si sono riunite in Piazza Garibaldi per festeggiare il diciannovesimo scudetto della storia della società calcistica del Milan, fondata a Milano nel lontano 1899. Il Milan nella sua gloriosa e celebre storia calcistica ha conquistato diciannove scudetti e, con la vittoria di quest’anno, raggiunge l’Inter ha quota diciannove. I rossoneri, per l’appunto, hanno conquistato diciannove scudetti nel 1901, 1906, 1907, 1950/51, 1954/55, 1956/57, 1958/59, 1961/62, 1967/68, 1978/79, 1987/88, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1998/99, 2003/04, 2010/11, 2021/22. Non è mancato in Piazza Garibaldi un furgone recante l’inno del Milan e la vittoria di quest’anno per la gioia di tutti i tifosi. L’esordio del Milan nel massimo campionato italiano di calcio risale al 1900, ed è la terza società calcistica al mondo per titoli internazionali conquistati.

Sulmona,23 maggio-Festa grande in tutta Italia del popolo rossonero per la conquista del diciannovesimo scudetto della storia del Milan, associazione calcistica e club del calcio italiano. Con la vittoria sul Sassuolo per tre a zero, il Milan ha conquistato il suo diciannovesimo scudetto della sua storia; il Milan per la diciannovesima volta è campione d’Italia. Anche a Sulmona la festa dei tifosi e simpatizzanti milanisti non si è fatta attendere e, come tradizione sulmonese vuole, si è svolta in Piazza Garibaldi un tempo Piazza Maggiore.

Soffermandoci alla storia del Milan la società nasce il 16 dicembre 1899 grazie all’iniziativa di un gruppo di inglesi e italiani. Il primo presidente è Alfred Edwards, il campo di gioco delle origini è il Trotter di Piazza Doria, la sede la Fiaschetteria Toscana di via Berchet, nel centro di Milano.In oltre un secolo di vita e di gloriosa storia i rossoneri hanno vinto 7 Coppe dei Campioni/Champions League, 2 Coppe delle Coppe, 5 Supercoppe Europee, 3 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per Club, 19 Campionati, 5 Coppe Italia e 6 Supercoppe Italiane. Un itinerario storico calcistico costituito da trionfi nazionali ed internazionali leggendari, immortali. Molti sono stati i campioni che hanno avuto l’onore ed il prestigio di indossare e vestire la maglia rossonera. Una storia straordinaria che continua nel segno sempre dell’ottimo calcio giocato. Fra essi ne ricordiamo alcuni i quali hanno realizzato più presenza nella storia del Milan: Cesare Maldini,Angelo Anquilletti, Clarence Seedorf, Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Gianni Rivera, Mauro Tassotti, Franco Baresi,Alessandro Costacurta Paolo Maldini. Ricordiamo anche il famoso trio della formazione del Milan degli anni cinquanta definito Gre-No-Li, contrazione delle iniziali dei tre famosi calciatori svedesi Gunnar Gren, Gunnar Nordahl e Nils Liedholm, storico e glorioso trio calcistico che gioca nel Milan negli anni cinquanta, il quale contribuirà alla conquista dello scudetto del Milan nel 1951. Ricordiamo anche giocatori degli ultimi decenni quali Marco Van Basten, Rud Gullit, Carlo Ancelotti, Roberto Donadoni, Frank Rijkaard sol per citarne altri. Auguri alla società e ai tifosi per quest’ennesimo trionfo ottenuto.

Andrea Pantaleo