Di Marco su ferrovia: necessario alimentare il confronto sull’opera e ascoltare le richieste dei cittadini”

Alla Conferenza Capigruppo del 30 aprile parteciperà il comitato COMFERR e saranno convocati i rappresentanti di RFI.

L’Aquila, 24 aprile “Saranno ascoltati il 30 aprile nella conferenza dei capigruppo i rappresentanti del comitato COMFERR sul raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara: “è giusto che la Regione ascolti le istanze dei cittadini e dia risposte anche sui lotti già presentati”, annuncia il consigliere regionale PD Antonio Di Marco al termine del Consiglio regionale odierno e della conferenza di presentazione del nuovo lotto del progetto in via di realizzazione.

“Dopo il Consiglio regionale di ieri ho partecipato alla conferenza stampa a Palazzo Silone sul potenziamento ferroviario Pescara-Roma. È stato presentato il lavoro relativo alla tratta da Chieti a Manoppello, per cui si avvierà il dibattito pubblico – spiega Di Marco – . Al contrario, per i Lotti 1 e 2 dall’interporto a Scafa i giochi sembrano già definiti visto che Marsilio ha annunciato la firma del contratto di appalto per il prossimo 2 maggio. Chiederemo spiegazioni dettagliate a proposito di ciò nella Capigruppo il 30 aprile, a cui saranno presenti anche i rappresentanti di RFI. Vogliamo essere vigili sugli sviluppi di una vicenda e dare voce a chi non è stato considerato nella limatura delle importanti criticità dei lotti del progetto, cittadini che chiedevano un confronto per proporre soluzioni percorribili e meno impattanti”.